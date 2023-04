Igor Tudor y futuro de Alexis en Marsella: Espero que se adapte a un nuevo rol en el equipo

El futuro de Alexis Sánchez en Olympique de Marsella no está garantizado. Su contrato con el club francés finaliza en junio próximo y no hay certezas sobre si decidirá renovar o no, por lo que fue su propio DT Igor Tudor el que tuvo un gesto con el que puso presión al chileno por su estadía.

Previo al choque de los "Olímpicos" contra Auxerre de este domingo, el entrenador croata comentó en rueda de prensa sobre los planes que tiene con el tocopillano de cara a la próxima temporada en relación a su funcionamiento ofensivo con el portugués Vitinha.

"Siempre hay cosas para mejorar. Los jugadores tienen que aprender a jugar de nuevo. Vitinha llegó durante la temporada y ha tenido menos tiempo de juego. Cuanto más juegue, más se adaptará", declaró ante los cuestionamientos a la poca afinidad que ha tenido el joven luso con Sánchez.

Así mismo, apuntó que: "Alexis también debe adaptarse a este nuevo rol en el equipo. Estoy muy contento con ambos, no me hago problemas".

El próximo duelo de Marsella será este domingo, a las 14:45 horas (18:45 GMT) ante Auxerre.