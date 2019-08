Inter de Milán oficializó la contratación de Alexis Sánchez para la presente temporada

Inter de Milán oficializó este jueves al delantero nacional Alexis Sánchez como su nuevo refuerzo para la presente temporada, llegando a préstamo por un año desde Manchester United, con opción de compra tras la campaña.

Los "nerazurri" anunciaron el acuerdo en sus redes sociales, al igual que los "diablos rojos", que despideron al chileno a través de sus plataformas digitales.

Inter además informó el hecho con un extenso comunicado en su página web, en la que destaca sus primeros pasos en Tocopilla y sus inicios en el fútbol en Cobreloa, repasando su carrera y principalmente su paso por Udinese, donde comprobaron en aquel país su apodo de "Niño Maravilla".

Junto con esto, destacaron su gran paso por FC Barcelona, ganado la liga española, dos Supercopas locales, una Copa del Rey, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes, así como su gran desempeño en Arsenal, obteniendo dos Copas FA y tres Community Shield.

Además, consigna que Alexis es el quinto chileno en la historia del club, tras los pasos de Iván Zamorano, David Pizarro, Luis Jiménez y Gary Medel y resalta su gran aporte en la selección chilena, en la cual es goleador histórico con 43 tantos.

Sánchez llega cedido hasta el 30 de junio del 2020 y tendrá el mismo salario que registraba en Inglaterra, el cual cancelará el equipo dueño de su pase y los milaneses en partes acordadas durante la negociación.

Junto con esto, se reencontrará con su ex compañero del United Romelu Lukkau, quien también llegó recientemente al equipo de Antonio Conte, y con Kwadwo Asamoah y Samir Handanovic, con quienes compartió en Udine.

Además, el criollo deja atrás uno de los períodos más oscuros de su carrera, en el United, escuadra en la que llegó presentado con "bombos y platillos", pero en el cual terminó decepcionando con un bajo nivel y con apenas cinco goles y nueve asistencias en 45 partidos disputados.

De igual forma, los de Old Trafford quisieron desearle "la mejor de las suertes" al tocopillano este jueves mediante su Twitter, en una publicación en la que además informó su cesión hasta junio del próximo año.

Sánechez, quien vivió momentos muy complejos durante estos últimos 18 meses, en los que fue muy criticado por la prensa inglesa y con poco respaldo de los entrenadores Jose Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer, escribió un mensaje de despedida hacia sus compañeros en su Instagram, señalando: "Buena suerte muchachos para el resto de la temporada".

We can confirm that Alexis Sanchez joins Inter Milan on loan until 30 June 2020. We wish @Alexis_Sanchez the best of luck in Italy. pic.twitter.com/DdcRQRoEMk