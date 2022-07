Jorge Vargas: Alexis no tiene por qué irse, Inter debe pagarle

El ex defensor de la selección chilena y con amplia experiencia en Italia, Jorge Vargas, analizó el difícil momento que vive Alexis Sánchez en Inter de Milán, y aseguró que el delantero no tiene por qué irse del cuadro lombardo si este no le paga su correspondiente indemnización.

"No tiene por qué irse. Inter debe pagarle. El asunto es que el club no tiene dinero, pero eso no es problema de Sánchez. Seguramente lo deben estar presionando, pero no debe ceder", dijo Vargas en diálogo con El Mercurio.

Respecto a las opciones del delantero, el otrora defensor de Reggina explicó que "Sánchez es una máquina, perfectamente podría ir a España o a Inglaterra. Sevilla o Villarreal son buenas opciones. Tiene nivel para jugar Champions League, en el caso de los primeros".

Julio Gutiérrez, también de amplio recorrido en la península expresó que "cuando entró, lo hizo bien. Siempre fue determinante. Pidió la pelota siempre, jamás se escondió, pese a las dificultades y para mí era el distinto en la ofensiva del equipo. Eso lo puede hacer en cualquier parte".