La dura crítica de Evra a Alexis: Algunos jugadores sólo vienen por dinero

El ex defensor de Manchester United Patrice Evra no tuvo reparos en criticar duramente al delantero chileno Alexis Sánchez, a quien acusó de irse a Old Trafford solo por dinero.

"Algunos jugadores sólo vienen por el dinero. No me asusta decirlo. No tengo nada en contra suya, pero cuando vi el acuerdo es cuando pensé que la historia del Manchester United se había venido abajo", dijo el francés en declaraciones a la cadena Sky Sports, en Inglaterra.

Y argumentó: "Tenía al Manchester City, que le ofrecía menos dinero, pero iba a jugar mejor fútbol que en el United. Entonces, ¿por qué decidió venir al United? No me digas que es porque amaba al club desde que era pequeño".

En la misma entrevista se refirió a la continuidad en Manchester United de su compatriota, Paul Pogba, manifestando que "creo que se marchará porque tienes que sentir el cariño cuando juegas en un equipo y estar comprometido".

