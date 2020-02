Las "coquetas" publicaciones de Alexis Sánchez

El futbolista nacional Alexis Sánchez, de Inter de Milán, publicó dos "coquetas" historias de Instagram con elocuentes temas de reguetón, durante esta jornada de miércoles.

En la primera de ellas, Sánchez acompañó una de sus imágenes con la canción "Vaina Loca" de Ozuna con Manuel Turizo, en la que aparece una parte de la letra que señala "es que me gustas tú na' má', no me importan las demás. Una vaina loca que me da, que por más que intento no se va".

La siguiente historia es otra foto del jugador con un fragmento del tema de Maluma "Felices los 4", que apunta a la siguiente lírica: "Y lo hacemo' otro rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás".

Alexis espera el duelo del jueves entre Inter de Milán y Ludogorets que se jugará a puertas cerradas por el brote de coronavirus en Italia.