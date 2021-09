Legendario delantero de Arsenal sueña con el regreso de Alexis Sánchez al club

Si hay un club donde Alexis Sánchez demostró su gran su potencial y deslumbró con su nivel fue en Arsenal, y es por ello que aún lo recuerdan e incluso algunos lo piden de vuelta en medio del irregular que vive el cuadro de Londres.

Se trata de Kevin Campbell, goleador del equipo y campeón con el equipo en 1991, quien manifestó su sueño de volver a ver al tocopillano en la capital inglesa.

"No creo que lo traigamos de vuelta, pero si pudieras obtenerlo sin costo y él estuviera dispuesto a incorporarse", reconoció el otrora atacante en diálogo con Football Insider.

"Es una fantasía y un tema agradable de imaginar, pero creo que el club siguió adelante. Dudo que podamos ver que eso suceda. Alexis Sánchez estuvo increíble cuando llegó, pero personalmente no lo veo de vuelta", añadió.

"Por supuesto que es talentoso. Pero no ha sido el mismo desde que se fue de Arsenal. El paso a Manchester United fue un desastre para él. Se fue al Inter y tampoco ha funcionado del todo, a pesar de que ganó la liga", comentó.