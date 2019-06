Manchester United destacó el aporte de Alexis Sánchez en victoria de la Roja sobre Japón

Manchester United destacó este martes el aporte del delantero de la Roja Alexis Sánchez en la goleada por 4-0 de Chile sobre Japón en su estreno por la Copa América de Brasil 2019.

Los "Diablos Rojos" publicaron una reseña en su sitio web oficial titulada: "Alexis impresiona en victoria de Chile sobre Japón por la Copa América".

"Alexis hizo el 3-0 con un remate de cabeza desde muy cerca en el minuto 82. Nuestro número 7 golpeó el aire en la celebración. Fue su primer gol en todas las competiciones para clubes y países desde el que le marcó al Arsenal en la cuarta ronda de la Copa de Emiratos de FA, en enero", señala el texto.

En la nota se agrega que "un minuto más tarde, nuestro hombre suministró el pase desde el cual Vargas anotó nuevamente para redondear una buena victoria para Chile que los coloca a la cabeza del Grupo C junto a Uruguay. Más tarde, Alexis recibió el premio al Hombre del Partido, luego de su 42º gol y su 124º presencia para Chile".

⚽️🅰️ @Alexis_Sanchez registered a goal and an assist v Japan in #CHI's #CopaAmerica opener last night! pic.twitter.com/fkJyVDTjTi