Medio italiano afirmó que Inter y Roma estudian el intercambio de Alexis por Edin Dzeko

El periodista del medio Sky Sport Italia Fabrizio Romano, especialista en transferencias del fútbol europeo, aseguró que Inter de Milán y AS Roma estudian la opción de realizar un intercambio de los jugadores Alexis Sánchez y Edin Dzeko.

De acuerdo a lo que publicó este jueves, ambos elencos "están considerando un posible acuerdo de intercambio entre Alexis Sánchez y Edin Dzeko".

"No es un negocio fácil ni está avanzado, pero los dos equipos ahora están en contacto directo", complementó.

