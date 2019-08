16:42 - 29/08/2019

Not For Everyone: Alexis Sánchez dijo por qué está en Inter de Milán

El delantero chileno Alexis Sánchez fue oficializado este jueves como refuerzo de Inter de Milán. En sus primeros dichos como jugador neoazurri, el chilano usó en español el lema "Not for Everyone", el que instauró su nuevo club este año para potenciar la marca Inter. (Video: @Inter)