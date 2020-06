Nueva regla de la Premier League privará a Alexis Sánchez de jugar si es que regresa a Manchester United

Los clubes ingleses no podrán utilizar a los jugadores que vuelvan de sus respectivos préstamos.

Una mala noticia se dio a conocer este sábado para Alexis Sánchez y Manchester United, ya que según informes de la prensa inglesa, entre las nuevas reglas de la Premier League se indica que los jugadores que regresen a sus clubes de sus respectivos préstamos no podrán jugar el torneo.

Según consignó Daily Mail, los jugadores que se encuentran cedidos estarán privados de ver acción si es que vuelven a sus clubes, a menos que se presente alguna excepción como lesiones graves o enfermedades en los jugadores.

Este nuevo escenario involucra al tocopillano, que de no extender su préstamo en Inter de Milán no tendrá cabida en los "Diablos Rojos", algo que solo podría revertirse de darse los casos de emergencia ya señalados. Otro de los jugadores del United que resultaría afectado es el defensor Chris Smalling, cedido en AS Roma.

Sin embargo, acorde a lo que señala el medio citado esta nueva medida está todavía bajo revisión de cara al retorno de la Premier fijado para el próximo 17 de junio.