Prensa inglesa criticó a Alexis y Solskjaer defendió su actuación ante Leicester

El delantero nacional Alexis Sánchez recibió críticas por parte de la prensa inglesa por su desempeño en la victoria de Manchester United sobre Leicester, aunque tras el encuentro fue defendido por el entrenador de los "diablos rojos", Ole Gunnar Solskjaer, quien valoró su actuación.

El chileno fue duramente cuestionado por el medio partidario del club, The Manchester United Evening News, que aseguró que "no hay necesidad de un debate Sánchez-Marcial, porque Sánchez no justificó su titularidad. Nunca dañó a Leicester con el balón", calificándolo con una nota dos.

Por su parte, The Sun agregó que "permaneció en la periferia del juego todo el tiempo. El chileno pareció desconsolado cuando Solskjaer finalmente lo reemplazó para sacarlo de su miseria a mediados de la segunda parte, pero no tenía mucho de qué quejarse".

Daily Mail, en tanto, disparó que "esta fue otra tarde decepcionante para el chileno, que parece no estar seguro de sus acciones en el campo. Hay vacilaciones donde una vez hubo crueldad".

Por otro lado, Solskjaer no quiso hacerse parte de los cuestionamientos y en conferencia de prensa afirmó que "no creo que haya ningún problema con su confianza, pienso que lo hizo bien".