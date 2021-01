Prensa italiana afirmó que se cayó la ilusión de AS Roma y no habrá intercambio Dzeko-Alexis

El medio italiano Sky Sport Italia afirmó que la operación que intentó AS Roma, de intercambiar a Edin Dzeko por Alexis Sánchez, de Inter de Milán, finalmente no se llevará a cabo debido a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

De hecho, el periodista de la cadena informó en sus redes sociales que "el acuerdo no está hecho. No hay acuerdo entre Inter y Roma por el intercambio de Dzeko con Alexis. Si Inter no cambia algún detalle, no habrá opción de realizar el trato".

