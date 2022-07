Prensa italiana: Alexis rechazó ir a Flamengo porque quiere quedarse en Europa

La posibilidad de ver a Alexis Sánchez nuevamente junto a Arturo Vidal, ahora con la camiseta de Flamengo, quedó prácticamente en nada dado que de acuerdo a la prensa italiana el delantero rechazó la oferta del elenco carioca para mantenerse en Europa.

De acuerdo a lo publicado por el periodista especializado en traspasos, Nicolò Schira, Sánchez rechazó las opciones que se dieron en Japón, Qatar y Brasil dado que quiere seguir en el fútbol del Viejo Continente.

La oferta de Flamengo, de acuerdo a lo publicado ayer por Tuttosport era tentadora en lo económico dado que igualaba el sueldo que actualmente percibe en Inter.

Por lo pronto, el chileno se mantiene ligado a Inter a la espera de definir su futuro.

