Presidente de River ante posible retorno de Alexis: Bonito chiste

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, fue consultado respecto a la posibilidad de que el delantero chileno Alexis Sánchez retorne al elenco millonario como medio de negociación por Julián Alvarez y aseguró que no ha tenido contactos con personeros de Inter de Milán.

"¿Alexis Sánchez en la negociación por Julián Álvarez? Bonito chiste", expresó el timonel del equipo argentino en breve diálogo con L'Interista.

"Pero lo niego, nadie me ha contactado de momento", añadió el directivo del elenco de Núñez.

De acuerdo a la prensa italiana, Sánchez aparece como moneda de cambio en una eventual negociación por Alvarez para así reducir la alta tasación del delantero argentino, cercana a los 25 millones de dólares.

#JulianAlvarez



Il presidente del River Plate, Rodolfo D'Onofrio, in esclusiva per @Linterista_page smentisce il possibile inserimento di Sanchez nella trattativa: "Al momento nessun dirigente dell'#Inter mi ha parlato. #Sanchez? Non scherziamo..."