Relator francés se volvió loco con Alexis: Quédate aquí, no te vayas

Alexis Sánchez demostró nuevamente que es la principal figura del Olympique de Marsella al guiar la remontada de su club luego de anotar el empate en el triunfo por 2-1 frente a Auxerre, resultado con el que el cuadro focense se mantuvo en la pelea por el título de la Ligue 1 de Francia.

Por eso, ya son varios los que no quieren que el bicampeón de América con la Roja no parta del elenco olímpico, considerando que finaliza contrato al término de la temporada y todavía no define si renovará el vínculo.

Uno de los que pidió que el tocopillano se quede fue el relator Florent Germain, de RMC Radio Monte Carlo, quien quedó en éxtasis tras la diana del tocopillano.

"Niño Maravilla. Alexis Sánchez, quédate aquí, no te vayas", fue parte del emotivo grito que lanzó el comunicador francés tras el tanto del nacional.

Consignar que con el remontado triunfo, Olympique de Marsella quedó a cinco puntos del líder Paris Saint-Germain, que cayó por 3-1 con Lorient.