Roberto Cereceda: Creo que Alexis Sánchez se retirará en Colo Colo

El lateral de Audax Italiano Roberto Cereceda, quien fue multicampeón con Colo Colo entre 2006 y 2010, auguró que su excompañero Alexis Sánchez volverá al "Cacique" para retirarse allí.

"Creo que en Colo Colo. Pese a que, no sé en realidad, no puedo decir un secreto que él nunca lo ha dicho. Mientras él no lo diga, yo creo que se retirará en Colo Colo", dijo el "eléctrico" en diálogo con Redgol.

"Sería lindo que vuelva la generación dorada y que vuelvan a un nivel en que todos podamos disfrutar. Me llama mucho la atención los jugadores argentinos, que cuando vuelven a sus países, lo hacen a un nivel donde uno los puede disfrutar que vuelven para ser aporte", añadió.

"No comparto cuando vuelve un jugador solo a retirarse y no demuestra un nivel alto, sobretodo para la liga chilena que veo a grandes de la generación dorada que puedan volver y comenzar proyectos grandes no solo como jugador, que ojalá sean todos técnicos el dia de mañana para transmitir experiencia o trabajar en la parte administrativa para mejorar el fútbol chileno", cerró.