Robin van Persie: Alexis necesita ser feliz de nuevo para disfrutar el fútbol

El ex delantero de Manchester United analizó el momento que vive el chileno.

El retirado delantero holandés y ex jugador de Manchester United Robin van Persie elogió a Alexis Sánchez y aseguró que el chileno "aún es un gran jugador", pero que necesita "encontrar la felicidad de nuevo" para poder disfrutar el fútbol.

"El no se ve feliz. No puedo juzgar con propiedad porque no trabajo con él, pero cuando lo veo jugara rara vez lo veo sonreir", destacó el holandés a BT Sports.

En su argumento, expuso que "todos jugamos al fútbol porque nos gusta y si te gusta algo debes sonreir.

"En los primeros meses (en Manchester) estaba feliz y jugando bien. Mentalmente el necesita encontrar esa felicidad de nuevo, porque si estas feliz, jugarás mejor. Así que creo que Alexis debería encontrar la forma de ser feliz de nuevo", precisó.

Finalmente, apuntó que Sánchez tal vez fue víctima de la presión de ser jugador de Manchester United, aunque eso no quita que sea un gran jugador.

"Es el mismo gran jugador, lo tiene todo:es rápido, puede asistir, puede regatear y puede convertir. Solo tiene que enfocarse en ser feliz y disfrutar el fútbol", sentenció.

Las palabras de Van Persie se enmarcan en medio de la negociación existen entre Manchester United e Inter de Milán por un acuerdo de cesión por el delantero nacional.