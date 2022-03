Simone Inzaghi: "No me arrepiento de no haber sustituido a Alexis, lo necesitaba en cancha"

El entrenador de Inter de Milán, Simone Inzaghi, respaldó al chileno Alexis Sánchez pese a haber sido expulsado en la eliminación del equipo ante Liverpool en los octavos de final de la Champions League.

Consultado por la situación del tocopillano en el partido, el DT del conjunto italiano mencionó que: "No me arrepiento por no haber sustituido a Alexis teniendo amarilla antes de la expulsión. Lo necesitaba en ese momento en cancha".

"No lo hubiese cambiado y menos en una noche como esta", insistió el técnico en un espaldarazo al seleccionado nacional.

"Fue una lástima la expulsión porque se dio en un momento en el que Liverpool parecía no recuperarse luego de nuestro primer gol. No pensaba en cambios porque el partido que estábamos haciendo era el correcto", subrayó Inzaghi.

El atacante chileno vio la expulsión a los 61' minutos de partido tras una segunda amarilla por una entrada tardía sobre el brasileño Fabinho, y la primera se la había ganado por otra dura infracción sobre Thiago Alcantara.