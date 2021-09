Simone Inzaghi sobre Alexis: Ha entrenado al máximo estos últimos días

El técnico de Inter de Milán, Simone Inzaghi, se refirió al presente del delantero chileno Alexis Sánchez y aseguró que ha entrenado con normalidad en las últimas sesiones, aunque no dio luces respecto a una eventual citación de cara al partido de este domingo, ante Sampdoria.

"Sánchez en los últimos tres o cuatro días entrenó al máximo. Es normal que le falta todavía algo a nivel de condición atlética, pero me encontré con un chico con grandísima disponibilidad", dijo Inzaghi en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana ante la escuadra de Florencia.

"Seguro que si las últimas pruebas salen bien, le convocaré. Luego veremos partido a partido cómo estará", añadió.

Respecto a Arturo Vidal, Inzaghi adelantó que aún no decide si citará a quienes volvieron de sus respectivas selecciones.

"Todavía no he visto a Vidal, Lautaro, Correa ni Vecino. Vidal, Lautaro y Correa llegaron anoche, mientras que Vecino llegó esta mañana. Voy a hablar con ellos, entrenaremos y decidiré. No tendré muchas opciones, tendré que entender quiénes están mejor tras los partidos de las selecciones", explicó.