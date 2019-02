Sitio de apuestas demolió a Alexis Sánchez por sus estadísticas en PSG

El delantero nacional Alexis Sánchez no tuvo su mejor jornada en la derrota de Manchester United como local por 0-2 ante Paris Saint-Germain y un popular sitio de apuestas lo hizo saber así.

Bet 365, por medio de su cuenta de Twitter, publicó las pobres estadísticas del chileno que tuvo 0 tiros al arco, 0 pases claves, 0 cruces y 0 regates.

No conformes con eso también escribieron: "Todos conocemos a un amigo cuyas estadísticas se ven así".

Alexis Sánchez jugó todo el segundo tiempo en el choque de ida de octavos de final de la Liga de Campeones y mostró, una vez más, que está lejos de su mejor nivel.

We all know a friend who's Pro Clubs stats look like this...



😅 https://t.co/nxEF3JBMFH