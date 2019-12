Sitio estadístico situó a Alexis Sánchez como el mejor jugador de la década en Arsenal

El sitio de estadísticas WhoScored situó al chileno Alexis Sánchez como el mejor jugador de la década en Arsenal, con una calificación de 7.73, superando a emblemáticos referentes del club como Robin Van Persie y Santi Cazorla.

WhoScored sólo consideró los registro del delantero nacional en la Premier League y la Liga de Campeones de Europa (Champions).

En ese marco, Alexis jugó 144 partidos con los Gunners, anotó 69 goles y asistió en 34 ocasiones. Además, fue el jugador que en promedio más veces intentó driblar a sus rivales, el que más faltas recibió y el segundo en dar pases claves por partido.

En el ránking, tras Alexis, en segundo lugar quedó el goleador holandés Robin Van Persie (7.71), el volante español Santi Cazorla (7.51), el mediocampista camerunés Alex Song (7.38), y el mediapunta francés Samir Nasri (7.32).

"Maravilla" arribó al cuadro de Londres en 2014, procedente de Barcelona, y estuvo con los cañoneros hasta enero de 2018, mes en el que dio el salto a Manchester United.

Alexis Sanchez played a direct hand in 103 goals in 144 league and Champions League appearances for @Arsenal - he is their player of the decade 👏👏👏



Full XI -- https://t.co/ErzQcUaJ7X pic.twitter.com/xlXosa7wgG