Solksjaer: En Alexis tenemos un delantero que podrá marcar goles

En la previa del inicio de la Liga Premier de Inglaterra, el técnico de Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, comentó el presente del delantero chileno Alexis Sánchez y aseguró que espera que el seleccionado nacional se mantenga en el club y que sume "algunos goles" a lo largo de la temporada.

"Alexis está de regreso y entrenado bien. Claramente él está cuatro o cinco semanas por detrás de los muchachos y por esa razón no ha jugado, pero él no está apartado, no tiene las puertas cerradas", comentó el noruego en la conferencia de prensa previa al duelo de este domingo ante Chelsea.

"Creo que él verá esto como una oportunidad, también, para dejar su huella", añadió el escandinavo.

Consultado respecto a la posibilidad de que el chileno emigre (el mercado de salida aún está abierto para los clubes ingleses), el ex delantero fue claro.

"Espero que Alexis se quede. Tenemos un delantero allí que creo que podrá marcar algunos goles", comentó.

El duelo entre el cuadro rojo y el elenco de Londres está agendado para este domingo a las 11:30 horas en Old Trafford.