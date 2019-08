Andrés Parra, actor que interpreta a Sergio Jadue en "El Presidente": El personaje es una locura

El reconocido intérprete dialogó con Ernesto Díaz Correa para Al Aire Libre y dio sus impresiones sobre la figura del ex timonel de la ANFP.

El actor Andrés Parra, reconocido internacionalmente por su rol como Pablo Escobar en "El Patrón del Mal", dialogó con Ernesto Díaz Correa para Al Aire Libre en Cooperativa sobre su papel como Sergio Jadue para la serie de Amazon "El Presidente", y dio sus impresiones sobre la figura del ex timonel de la ANFP.

"El personaje es una locura. Tengo que tomarme un tiempo después y hacer una conclusión. Lo que me ha llamado la atención en este proceso es pensar que no ha cumplido los 40 años y por todo lo que ha pasado, es lo que más me impresiona", comentó.

Del mismo modo, contó cómo ha sido su proceso para "meterse en la piel" del otrora mandamás del fútbol chileno, implicado en los escándalos de corrupción de Conmebol y la FIFA en 2015.

"Llevo siete meses 'viviendo con Jadue', en el sentido que lo tengo en el pensamiento 24 horas al día, leyendo, estudiando, observándolo, oyéndolo y viéndolo", explicó.

"Ha sido un trabajo muy intenso en estos cuatro meses, jornadas de rodaje muy fuertes, pero la historia ha requerido de locaciones maravillosas y mucho trabajo. Estoy agotado, pero feliz", agregó.

Y desde el punto de vista actoral, sostuvo que "Jadue es difícil de hacer, porque es un reto en el sentido del acento chileno, la voz y la cadencia para hablar".

El diálogo de Parra con Al Aire Libre se dio en el marco de la filmación de escenas durante la noche del jueves (madrugada este viernes) en el Estadio Nacional, en donde se recreó la final que Chile ganó a Argentina en la Copa América 2015.

"El Presidente", producida por Amazon Prime Video, inició sus rodajes en marzo de 2019 y aún no tiene fecha de estreno.