ANFP desafía al Sifup: Las programaciones del fútbol chileno "se mantienen inalterables"

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) emitió un comunicado en el que aseguró que las programaciones de los compromisos del balompié nacional "se mantienen inalterables", pese a la amenaza de paro que hizo el Sifup por la polémica del organismo con Naval de Talcahuano.

"La ANFP informa que la programación del fin de semana de los partidos pendientes de Primera División y las jornadas de Primera B, Segunda División y Copa Chile, se mantienen inalterables", señala el primer punto del escrito emanado desde Quilín.

Además, la entidad explicó en su publicación que la resolución que obtuvo el equipo "chorero" consiste en "no desafiliar al Club de Deportes Naval de la corporación que forma parte", ante lo cual aclaró que la institución "no forma parte de la ANFP desde diciembre del 2017, cuando descendió de la última división profesional, "mantuvo una deuda cercana a los 150 millones de pesos con la ANFP y dejó con sueldos impagos a jugadores y trabajadores".

"Al no ser parte de la ANFP desde 2017, esta Corporación estima no corresponde cumplir dicha medida".

De todos modos, desde el organismo que preside Sebastián Moreno afirmaron que hubo dos peticiones a la Corte de Apelaciones de San Miguel para que señale si son ellos los que deben cumplir la resolución, "sin obtener resultado favorable".

"Si los tribunales de Justicia ordenaran la no desafiliación de Naval de la ANFP, el club debe cumplir con cada uno de los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios que han cumplido todos los clubes que participan en los torneos que esta Corporación organiza. Esto es: pago de garantía, tener licencia de clubes profesionales según los estándares CONMEBOL y FIFA, y ser admitidos por el Consejo de Presidentes con los quórum estatutarios requeridos", aclararon.

También desmitieron que Naval intentara ingresar a la ANFP la garantía de pago de tres meses del plantel y que manifestara la intención de cumplir con los requisitos legales. "Por el contrario, el supuesto presidente del club, Fernando Rojas, envió una comunicación expresa a la ANFP el día 16 de mayo en donde indicó que no cumplirían con esos requisitos".

"Es nuestro deber velar por el correcto funcionamiento del fútbol chileno y por el cumplimiento de la normativa que lo regula para que justamente no vuelvan a ocurrir casos como el del Naval S.A.D.P., que fue desafilado hace dos años y que en su momento el Sifup denunció por incumplimiento de obligaciones laborales, entre otras", finaliza el escrito.

El Sifup anunció paro en el fútbol chileno a causa de la negativa de la ANFP a programar los partidos de Naval en Segunda División.

La palabra del gerente general de la ANFP

Claudio Tessa, director ejecutivo de la ANFP, conversó con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa y explicó que el club de Talcahuano "en el 2017 fue descendido por incumplimientos con sus jugadores y en ese minuto dejó sueldos impagos, además de 150 millones de deuda directa con la ANFP, que no pagó".

"Por otra parte, el 16 de mayo quien se supone es el presidente de este club, porque no tenemos los antecedentes legales que lo verifiquen, el señor Fernando Rojas, nos mandó un mail diciendo que no iban a cumplir ningún requisito de los que establece la ANFP para competir. Esto es un tema que no hay una voluntad de cumplir con lo que cumplen todos los clubes", señaló.

Desmintió también Tessa que Naval llegase con una garantía de pago de tres meses de su plantel y detalló que "también requerimos un cambio de bases del torneo, porque está considerado con 11 clubes y tendríamos una alteración; todo eso tiene que pasar antes que digamos si Naval puede o no competir".