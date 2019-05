ANFP: Los partidos pendientes de Primera División también se podrán jugar con juveniles

La ANFP comunicó un acuerdo que alcanzó el Consejo de Presidentes de Clubes y el Directorio, en virtud del cual liberó la exigencia mínima de profesionales al comienzo de los partidos, facultado en el Artículo 31 de las Bases, por lo cual los duelos de este fin de semana podrán ser disputados por futbolistas juveniles.

La determinación incluye también a los pleitos pendientes de la Primera División, de Everton-Cobresal y U. Católica-U.Española.

"Esta medida se aplicará en los partidos reprogramados de la Primera División; la fecha 15ª de Primera B; y, la novena de Segunda División. Además, los referidos partidos podrán ser dirigidos por técnicos del Fútbol Joven", señala el escrito.

Esta medida provocó la suspensión de los partidos del Fútbol Joven, en las series sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18, todo ante la amenaza de paro del Sifup producto del caso que envuelve a Naval de Talcahuano con la ANFP.

A pesar de la aprobación de este acuerdo, desde el organismo anunciaron que la idea es que los partidos pendientes del Campeonato Nacional de Primera División programados para este fin de semana, entre Everton y Cobresal y U. Católica y U. Española, se jueguen con titulares.

"El deseo de la ANFP en relación a los partidos reprogramados que no corresponden a una fecha puntual, apelamos a que se disputen con jugadores titulares", señaló el vicepresidente, Raúl Jelves.

En lo respectivo al caso que envuelve al organismo con Naval, desde la ANFP sostuvieron que "los acuerdos preliminares que se habían conversado con el Sifup no fueron cumplidos por el club interesado en la oportunidad fijada, según lo reconoció el propio presidente de Sifup en su momento".

"Sin perjuicio de todo lo anterior, la ANFP manifiesta su deseo de resolver los problemas y mantiene sus puertas abiertas al diálogo, teniendo en vista siempre el bien del fútbol chileno como objetivo primordial", finaliza el escrito.