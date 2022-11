Angel Botto apuntó a la ANFP: El Tribunal no puede someterse a presiones del directorio

Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, disparó contra el organismo tras darse a conocer una carta con los motivos que gatillaron la renuncia de Cristián García en la Segunda Sala, en medio del proceso por el bullado Antofagasta-Palestino.

En una carta expuesta en el programa Círculo Central, García indicó que "se pidió citar a audiencia al día siguiente", pese a que "las reglas dan por lo menos una semana y no 24 horas". Junto con ello, explicó que el "caso fue diferente porque había una presión implícita porque debía definirse el campeonato, pero esas presiones no debían llegar a nosotros". También realtó que el presidente de la Primera Sala realizó una intervención para explicar la desición inicial cuando se estaba tramitando la apelación "puma".

Botto analizó lo expuesto en el citado espacio, indicando que "se violenta de manera grave el principio de autonomía que tiene el Tribunal de Disciplina y las dos salas", ya que "constituye una aberración del contenido procesal y del debido proceso, violentado para uno de los clubes afectados (Antofagasta)".

"La estructura de la ANFP cambia con la llegada de las Sociedades Anónimas y el Tribunal comenzó a ser usado para resolver cosas de carácter administrativo y de organismos directivos. El directorio en vez de tomar medidas para controlar a los clubes en su gestión financiera, prefería sacarse el problema mandándolo al tribunal", agregó.

"No es primera vez que ocurre en los últimos años. No corresponde, el Tribunal debe prescindir a cualquier presión, el reglamento da plazos para fallar y no puede someterse a presiones o conveniencias del directorio u algún otro interesado, para dar el debido proceso y dar sentencia conforme a derecho y justicia", sumó.

Además, fue consultado sobre la posibilidad de que ciertos clubes manejen con su influencia las desiciones del organismo. "Esto es una opinión muy personal, y me hago responsable de ella, pero creo que está pasando", cerró.