César Kalazich: Brasil tiene que garantizar los protocolos sanitarios en la Copa América

César Kalazich, presidente de la Comisión Médica de la ANFP, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la decisión de Conmebol de organizar la Copa América en Brasil, señalando que es una medida "sorpresiva" por la gran cantidad de contagios con Covid-19 en ese país, y por eso exigirán "garantías de protocolo y seguridad" por el bien de la selección chilena.

"Es sorpresiva la decisión de hacer la Copa América en Brasil, un país que la ha tocado muy duro la pandemia. Es innegable que la realización de la Copa América en cualquier país de Sudamérica es un riesgo, por los contagios, por las distintas normas sanitarias impuestas en cada lugar", comentó Kalazich.

En ese marco, sostuvo que "de todos los países de Sudamérica, uno de los más complicados es Brasil. Si no hay garantías claras en lo sanitario y en la seguridad de los protocolos, hacerlo allá se vuelve irresponsable".

"Es importante que el país organizador garantice que se cumplan los protocolos de seguridad de forma íntegra. Para poder exponer a una delegación deportiva del país, las garantías tienen que estar, esa es la postura actual", aseveró.

No obstante, remarcó que esta postura inicial no definitiva y puede cambiar, porque "estamos sólo con el anuncio y no hay mucho más. Estamos a la expectativa de lo que dice el país organizador para poder dar consejería a la ANFP. Esperamos que en las próximas horas esto se aclare".