Clubes están divididos con la fecha de salida de Sebastián Moreno de la ANFP

Continúa la crisis e incertidumbre en la ANFP. Se esperaba este martes que los clubes autoconvocaran un consejo de presidentes para este viernes, cita en la que se notificaría oficialmente la renuncia de Sebastián Moreno. Sin embargo, el compromiso de la reunión no se concretó, porque las facciones están divididas en torno a la fecha de salida del presidente, según averiguamos en Al Aire Libre en Cooperativa.

Un grupo de dirigentes a favor de la gobernabilidad, entre los que están los timoneles de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, quiere que Moreno concluya su período, junto con Marcos Kaplún y otros dos directores (que deberán ser elegidos en un nuevo consejo), en una mesa de transición hasta las elecciones el 30 de julio.

El sector opositor, en cambio, espera que se vaya ahora, tome vacaciones o su rol sea decorativo y que los tres directores se hagan cargo de la ANFP hasta elegir al sucesor.

Esta tensión se intensificó este martes debido a dos situaciones que pillaron por sorpresa a los presidentes de clubes, explicó Luis Baquedano, gerente de Unión Española: la carta del presidente de ejecutivo de Turner Chile, Jorge Carey, quien acusó la poca seriedad de la ANFP por la forma de llevar las negociaciones con el Canal del Fútbol; y el contacto de Moreno con la Conmebol para que supervisen este proceso de transición.

"No quiere ceder en su salida, un grupo a favor de la gobernabilidad le prestan ropa, se ve empoderado y cree que puede resolver estos temas. Habla con Conmebol y no sé qué le dirá, que esto pasó por un grupito de clubes, y no es un grupito, son la mayoría que están en contra de su gestión. Y la carta de Turner nos agotó a todos", sentenció.

De momento, los dirigentes deberán llegar a un acuerdo unánime sobre el futuro de Moreno en las próximas para autoconvocar el consejo de presidentes. Y como debe ser con tres días de anticipación, la cita ya no será esta semana.