El mensaje de la ANFP contra la violencia: Cuando nos unimos, nuestro fútbol se hace más grande

La ANFP realizó este jueves un nuevo Consejo de Presidentes y Sebastián Moreno, timonel de la institución, reveló un potente mensaje que busca la unión de los clubes para erradicar la violencia en el fútbol chileno.

"Cuando nos unimos, nuestro fútbol se hace más grande. Ese es nuestro lema. Implica que no sólo trabajemos quienes estamos presentes en este consejo, sino que todos los actores en nuestra industria", señaló Moreno en Quilín.

"Repudiamos todas las acciones que vulneren la seguridad en el fútbol, y seremos inflexibles en este tema", agregó el dirigente.

Si bien Moreno valoró la gran cantidad de partidos celebrados sin conflictos, sostuvo que deben mejorarse los números y lamentó la ausencia de Carlos Heller, ex presidente de Universidad de Chile.

"Durante 2018 se jugaron más de 700 partidos, con más de 3 millones de asistentes. Los partidos con incidentes, no superaron el 5 por ciento, pero eso no es suficiente. Lamentamos profundamente que el señor Carlos Heller no esté aquí con nosotros", aseveró.

Un llamado a apoyar a la Roja

Moreno, finalmente, apuntó al trabajo que hace la ANFP en el apoyo de las selecciones e hizo un llamado a los clubes para que permitan a la Roja de Reinaldo Rueda contar con el mayor tiempo de preparación para defender el bicampeonato logrado en 2015-2016.

"Dentro de 45 días tendremos a nuestra selección adulta participando en la Copa América. El trabajo está apuntado a que la Roja cuente con la mejor preparación y los tiempos adecuados para defender el título continental", señaló.

Este llamado es debido a la sesión extraordinaria de esta tarde, en donde se votará para modificar las bases del Campeonato Nacional, para que el torneo tenga su receso después de la fecha 14 (una antes de lo estipulado), para darle más tiempo al DT colombiano en la preparación para la Copa América.

Por último, también destacó la participación de la Sub 23 en el torneo "Maurice Revello", ex Esperanzas de Toulon, como preparación para el preolímpico de enero próximo en Colombia.

"Hace casi 20 años que nuestra selección no participa en Juegos Olímpicos y la idea es que el fútbol chileno retorne a tan importante justa deportiva", sentenció.