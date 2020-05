Ex esposa criticó la serie inspirada en Sergio Jadue: Es todo muy fantasioso

María Inés Facuse, la ex esposa de Sergio Jadue, criticó la forma en la que fue caracterizada en la serie de Amazon Prime "El Presidente", insipirada en los delitos cometidos por el otrora presidente de la ANFP.

En conversación con Las Ultimas Noticias, Facuse dijo al ser consultada por cuál es su opinión tras el lanzamiento del primer avance que "me deja con este sabor de boca. ¿Que yo lo insté a hacerlo? O sea, ¿estuve coludida con él? Es mucha ciencia ficción usando una trama que sí ocurrió, pero no lo supieron desarrollar bien, dicen verdades usando mentiras".

"Está muy distorsionado. Daño moral, a mí gusto, porque se pierde lo que es real de lo que no es. ¿Yo cooperé con él?, ¿entonces estoy coludida? Naaa, eso pienso, es una lesera. Hubiese sido mejor que averiguaran bien", agregó.

En la misma línea, la ex esposa de Jadue aseguró que "los mismos que trabajaban con él y quienes él tenía cerca, sabían que yo era la que me impuse a que no lo hiciera. Si ahí mi vida con él empezó a irse al diablo. Crié sola, viví sola. Y si estaba coludida, ¿no guardé plata? Porque yo no tengo donde caerme muerta. Es todo muy fantasioso".