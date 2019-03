Ex esposa de Sergio Jadue: En Miami se junta con gente que tiene antecedentes criminales

En conversación con Una Nueva Mañana de Radio Cooperativa María Inés Facuse, ex esposa de Sergio Jadue, detalló situaciones de la vida que lleva el ex presidente de la ANFP, entre ellas su infidelidad con una ministra y el tipo de gente del que se rodea en Estados Unidos.

"Dicen que yo le fui infiel y el que lo hizo fue él que se metió con una ministra. Llevo muchos años callada porque soy mamá y cuando me vine de Chile fue con la ilusión de reinventarnos como familia", dijo desde Miami tras la audiencia de este viernes por el juicio en contra de Jadue por pensión alimenticia.

"Hay un señor que siempre lo está defendiendo que es Julián, el que parece que no trabaja porque llama a todos los canales, él tiene antecedentes criminales. Con esa gente se junta Jadue acá", agregó.

En esa misma línea, apuntó: "Averigüen con quién se metió el señor Sergio Jadue. Yo me tuve quedar callada. Cuando me vine de Chile lo hice con la intención de reinventarnos como familia".

"Me acusan de infiel y yo tengo pareja desde enero y él desde septiembre, de cuando me fue a golpear a mí departamento. Eso está respaldado en la policía", agregó Facuse.

El juicio

Sobre el juico que se lleva a cabo en Miami y en el que Jadue declaró que percibe 1.865 dólares mensuales, apuntó que "no se ha logrado nada y quizás no se logre. No quiero que piensen que quiero que me mantengan porque no es lo que quiero, quiero que se haga responsable de la pensión de alimentos de la niña".

Sobre este dinero que recibe en calidad de protegido del FBI por colaborar por el caso de corrupción en la FIFA, Jadue declaró que "terminará en 30 o 60 días a partir del lunes pasado".

Ante esto, Facuse expresó que "no quiera acceder. Él reconoció que le pagan mensual y que le tienen un departamento y que no trabaja. Es súper fácil. Cuando nosotros llegamos a Chile él recibía 3.000 dólares mensuales, yo lo presencié. Nadie me puede decir que no es así... Después de lo bajaron a 2.700 y no sé por qué".

Asimismo, explicó el tema de la Sociedad San Nicolás: "Él era el dueño y cuando empezó a tener problemas me traspasó el 50 por ciento y la otra mitad quedó a nombre de su madre".