Gerente general de O'Higgins: Es peligroso que Sergio Jadue todavía esté tratando de influir

El gerente general de O'Higgins, Pablo Hoffman, se refirió a la polémica que se generó luego de que se filtraran antiguas conversaciones por Whatsapp entre el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, y Pablo Milad, quien es uno de los candidatos a la testera del ente rector del balompié nacional.

En conversación con El Mercurio, el dirigente dijo sobre esto que "me parece pésimo. Quiero recordar que en el Consejo de Presidentes el 99 por ciento de los clubes estuvo con Jadue y echarle la culpa de eso a una sola persona, como Milad, no me parece correcto".

"Jadue encantó la serpiente y muchos clubes, por no decir todos, escucharon ese canto y cayeron a los pies de él; hacerle eso a Milad es una bajeza", agregó.

En la misma línea, Hoffman afirmó que "ese Whatsapp es privado, por lo tanto hay dos formas: o a Raúl Delgado, que lo mostró, se lo hizo llegar Milad, que no creo, o se lo hizo llegar Jadue... Y me parece peligroso que Jadue todavía esté tratando de influir en el fútbol chileno".

"Hay que tener mucho cuidado: es sabido que tiene operadores en el fútbol chileno, varios... Lo demostró la publicación", apuntó.