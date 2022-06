Harold Mayne-Nicholls: Me arrepiento de no haber separado la ANFP de la Federación

Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP, habló sobre su período al mando del fútbol nacional y aseguró sentirse arrepentido de no haber separado la Asociación de la Federacoón de Fútbol de Chile.

"Yo no lo intenté, lo debí haber hecho, y me arrepiento no haber separado estas organizaciones. Tenía los votos, la ANFA estaba de acuerdo y lo iba a hacer en un segundo período. Pero no hubo segundo período", explicó Mayne-Nicholls al periodista Jorge Gómez, en el podcast "Pelotazo al Vacío".

Además sostuvo que la separación de las dos instituciones debería ocurrir "de forma natural" y no por un "proyecto de ley o imposición del gobierno".

Mayne-Nicholls comentó que es necesaria la separación de las entidades, no solo en el plano jurídico, y que la Federación de Chile debe tener sus propios organismos.

"La convivencia bajo el mismo techo de estas dos organizaciones no permite actuar de manera ecuánime. Si un jugador es castigado en la ANFP, no tiene una tercera instancia para apelar. Si la Federación estuviera separada, no solo jurídicamente, sino en todo su funcionamiento, con organismos propios, tendría esa opción, y eso permite posibilidades para todos", argumentó.

No obstante, Mayne-Nicholls señaló que ese problema no solo ocurre en el profesionalismo: "Esto también pasa en la ANFA, si un jugador es sancionado, eso queda ahí".

Por último, señaló que no le gustaría volver al mando en Quilín: "Tienen que venir nuevas generaciones, con nuevas ideas".