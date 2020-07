La ANFP sorteó las listas para su elección de directorio

La ANFP sorteó este miércoles las listas para las elecciones de directorio, las que están programadas para el próximo jueves 30 de julio.

En una reunión vía Zoom que contó con la presencia de candidatos de ambas listas, más el vicepresidente de la ANFP Marcos Kaplún y el ministro de fe Matías Rivadeneira se definió el orden de las listas.

Los postulantes al directorio encabezados por Pablo Milad serán la Lista A, mientras que el conglomerado que lidera Lorenzo Antillo conformarán la Lista B.

Así, la Lista A quedó compuesta por Milad, Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Deportes Iquique), Raúl Jofré (ex director de Deportes Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Deportes Puerto Montt).

Antillo, en tanto, será secundado por Arturo Aguayo (ex director de Sebastián Moreno y expresidente de Huachipato), Eduardo Rey (ex timonel de San Luis), Francisco Corbella (vicepresidente de Unión Española), Eduardo Olivares (gerente general de Unión San Felipe), Jaime Pizarro (ex director de ByN) y Jorge Salazar (presidente de Deportes Valdivia).