La dura respuesta a la propuesta de Colo Colo ante la ANFP

El propietario de San Luis de Quillota, Cristian Le Bihan, salió al paso de la propuesta que hizo Colo Colo a la ANFP, en la cual postuló que los clubes deben tener dueños residentes en Chile y sin representantes de jugadores en su propiedad.

"No se puede tapar el sol con las manos. El mundo está globalizado, guste o no, y hay dueños de equipos árabes en Inglaterra, dueños de otros países en todos lados del mundo y representantes que se mueven por todo el mundo, esto es inevitable", explicó el dueño del 70 por ciento del cuadro "canario", que además es agente de futbolistas.

"A veces queremos forjar un falso nacionalismo, y lo digo como argentino, enmascarando otras situaciones. Uno no puede ir contra la dinámica del mundo o aislarse, eso lleva al no progreso, hay gente muy capaz de Chile trabajando en otros lados. No sé a qué apunta ni entiendo el objetivo del proyecto de Colo Colo", agregó Al Aire Libre en Cooperativa.

En ese sentido, descartó que existan conflictos de intereses en los clubes que tienen como dirigentes a representantes.

"Conozco miles de representantes con jugadores en un montón de clubes. En eso no hay conflicto de interés, porque todos los equipos salen a ganar", manifestó.

"Algo como esto no lo hacen en Inglaterra, España, Italia... nos guste o no, los países libres eso no lo reglamentan ni está penado. Si queremos descubrir la fórmula de la Coca Cola... no lo veo, si el proyecto es serio y suma, lo analizo, pero al cerrarse y buscar la quinta pata al gato no vamos a ningún lado", continuó.

Por último, lanzó críticas a la directiva del "Cacique": "No me sorprende. Estamos en tiempos difíciles y anómalos y eso lleva a que mucha gente tenga mucho tiempo libre para pensar cosas o para tratar de ganar adeptos o sumar consensos. Me sorprende que con todas las urgencias que hay en los países de Sudamérica alguien pueda desarrollar una idea de éstas que no sé dónde va ni lo que se busca", finalizó.

Colo Colo presentó una propuesta a algunos clubes que respaldan la candidatura de Pablo Milad para que la ANFP tenga una dirigencia transparente, honesta, eficaz y austera.

En ese sentido, pidieron que Chile postule para el Mundial Femenino 2027, el Preolímpico para París 2024, el Mundial de Fútbol Playa 2023 y el Femenino Sub 17 del 2022, todo fiel a lo publicado en La Tercera.

También, solicitaron que el Consejo de Presidentes sepa exactamente "quiénes están tras la propiedad dde los clubes, por lo que "los propietarios de los clubes debieran tener residencia y domicilio en Chile. Se sugiere que representantes y agentes de jugadores no tengan la propiedad y control de un club".