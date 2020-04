La molestia de clubes con la ANFP: "No sabemos nada del crédito, está todo en la nebulosa"

Hace algunas semanas, la ANFP informó a los clubes que solicitaría un crédito para prestarle hasta un millón de dólares a cada institución que lo requiera para lograr sobrellevar la crisis provocada por el coronavirus. Sin embargo, algunos dirigentes han reclamado por la nula información al respecto.

"La verdad es que no me parece serio que te ofrezcan un crédito que claramente no estaba aprobado, pero sí en tramitación. Necesitaban el dato de qué club se iba a interesar en el crédito como es el caso de Unión Española, condicionado a saber en qué términos", dijo a Al Aire Libre en Cooperativa Luis Baquedano, gerente de la tienda hispana.

"Dos días después de la reunión quedaron en darnos más información, pero han pasado dos semanas. Yo le mandé una carta a Juan Parra (gerente de Administración y Finanzas) y tampoco la ha respondido, no sabemos nada del crédito y está todo en la nebulosa. Es bastante curioso que no entreguen más información que esa", agregó Baquedano.

En esa misma línea, Raúl Delgado, presidente de Unión San Felipe, escribió en sus redes sociales: "Hay clubes que están complicados económicamente. La ANFP

informó que tendría hace dos semanas una definición acerca de la gestión de un crédito. Nunca más se supo nada. Tanto cuesta dar a conocer alguna novedad por más que sea negativa".

Sin dudas, este tema se tocará el jueves, jornada en la que la ANFP citó a un Consejo de Presidentes presencial que busca que se apruebe el ingreso al directorio de Johan Giese (Deportes Iquique) y Jorge Yunge (Rangers).

Este Consejo no se pudo realizar de manera online debido a la negativa de los mismos presidentes, por lo que un representante de cada club deberá llegar el jueves a Quilín, tal como explicó el director Marcos Kaplún a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Se trató de hacer un Consejo Virtual, pero hubo una cantidad de clubes que no estuvieron de acuerdo con esto, así que se debe hacer presencial", expresó.

"Se está pidiendo que asista una persona por club porque debemos respetar que no pueden haber reuniones de más de 50 personas, la idea es tratar de ocupar los puestos vacantes en el directorio, presentando dos candidatos para que sean considerados con los clubes, entendiendo que hay diferencias y no todos pueden pensar igual, creo que llegó el minuto en el que debemos hacer un esfuerzo y unirnos para sacar adelante esta actividad", cerró el dirigente.