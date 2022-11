Lorenzo Antillo: Hubo al menos un compromiso que no se cumplió

Lorenzo Antillo, que avanzó a la segunda vuelta en las elecciones a la presidencia de la ANFP este martes, en las que cayó ante el actual máximo dirigente, Pablo Milad, comentó que le sorprendió que hubo un compromiso que no se cumplió en cuanto a los votos que obtuvo.

El ex timonel de Audax Italiano comentó que "fue una votación contundente, una expresión contundente del consejo", aunque "me sorprendió la votación en primera vuelta, creo que hubo al menos un compromiso que no se cumplió".

"Lo importante es que el fútbol significa unidad, que apoyen a Pablo -Milad- porque es un gobierno que va a durar cuatro años y son años fundamentales para el desarrollo del fútbol chileno", expresó.

En relación a que no recibió uno de los votos que le habían comprometido, dijo que "sí, efectivamente, pero ya da lo mismo. Lo importante es el llamado al apoyo de forma irrestricta y unánime al directorio electo, es un momento importante, relevante, la unidad hoy es fundamental para que el fútbol pueda salir de donde está".

En ese sentido se mostró dispuesto a sumarse al gobierno de Milad, pues "siempre que sea para aportar al fútbol chileno estaré disponible, creo que es mi segunda incursión en una candidatura a presidente, ha sido una expreiencia buena, he comprobado que existe en el fútbol gente de palabra y me llena de orgullo. También agradezco a los integrantes de mi lista que creyeron en mí".