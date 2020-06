Lorenzo Antillo: No bajaré mi candidatura

Lorenzo Antillo, candidato a la presidente de la ANFP, aseguró que no bajará su candidatura en pos de una lista de unidad, asegurando que lo propuesto por su opositor, Pablo Milad, carece de justamente unión.

"Leí lo que propuso Pablo, pero con esas declaraciones no veo que esté buscando la unidad, porque nos está diciendo que es 'todo o nada, pero conmigo al frente'. No nos parece. Que quede claro: no bajaré mi candidatura: sigo adelante y tenemos visiones distintas", expresó en diálogo con El Mercurio.

"Veo difícil lograr esa lista de unidad", añadió antes de aclarar que la carta enviada por variados clubes a Milad "manifiesta un apoyo, pero no la veo como una intención de voto y eso puede variar. Tenemos una base amplia y esto es dinámico. En un tiempo razonable creemos que podemos tener nosotros al mayoría".

Antillo también se refirió a la experiencia de ambos de cara a un eventual mandato: "Aquí no se trata de quine es mejor como persona, sino quien es mejor para esta industria. Quiero fortalecer a los clubes, a las selecciones. Soy joven, pero llevo 12 años en Audax y mi experiencia ahí representa mejor lo que quieren los clubes", comentó.

"Viene con el peso de haber salido del Gobierno y eso puede complicar. Además, ha pasado mucha agua bajo el puente desde que salió de la ANFP. No dudo de su capacidad, pero hoy se necesita otra cosa", complementó antes de asegurar que de ganar su candidatura, Reinaldo Rueda se mantendrá en el cargo.

"Las clasificatorias están a la vuelta de la esquina. Es importante que siga, no es tiempo de cortar su proceso", comentó.