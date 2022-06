Lorenzo Antillo: Si hay ganas de salir del estancamiento, estoy disponible para ser candidato a la ANFP

El ex presidente de Audax Italiano y también rival de Pablo Milad en las últimas elecciones de la ANFP, Lorenzo Antillo, aseguró que está evaluando la posibilidad de presentarse otra vez a las votaciones que definirán al nuevo mandamás del fútbol chileno, en noviembre próximo.

"Si hay algún tipo de consenso, un apoyo mayoritario, ganas de provocar un cambio, buscar una nueva forma de gobernanza y salir del estancamiento en que estamos, yo estoy disponible para ser candidato a la ANFP, porque me gusta el fútbol, quiero esta actividad y me gustaría que el fútbol chileno fuese reconocido por su capacidad de gestión, por generar una liga competitiva, moderna, que vuelva a ser una de las principales de Sudamérica", dijo Antillo en diálogo con El Mercurio.

"Me han preguntado algunos clubes y mi respuesta es que si hay una disposición de los clubes a hacer cambios, yo feliz de evaluar esta posibilidad... Uno siempre hace amistades en el fútbol, estuve 14 años en esto, se generan lazos, mantengo contacto con los clubes y con sus presidentes. Uno comenta desde afuera lo que está sucediendo y no son cosas muy buenas", añadió el ex mandamás del elenco verde.

"Lo importante es que en algún momento los clubes se decidan cambiar el switch del provecho personal al del provecho de la industria, ese es el cambio. Hay que mejorar la competencia, dejar de dar espectáculos tristes como pasa con el arbitraje, el VAR o con demandas cruzadas. Lo único que genera todo eso es perjuicio a la industria, a cada club, que pierde valor, y eso hay que cambiarlo... Para hacer las cosas bien, hay que estar dispuesto a eso, a ser fiscalizados y a dejar fiscalizarse", complementó.