Lorenzo Antillo tras despido de Osses: No corresponde un día antes del regreso del torneo

El presidente de Audax Italiano, Lorenzo Antillo, ex candidato al puesto de timonel de la ANFP, criticó a la administración de Pablo Milad por el despido de Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitros, un día antes del regreso del torneo.

"Descabezar al comité de árbitros a un día del regreso del campeonato no corresponde", señaló a El Mercurio.

"Hay un sentido de la temporalidad y el criterio que no se aplicó, lo que deja mucho que desear. Puede ser porque este directorio no tiene mucha experiencia en el fútbol y eso lo lleva a tomar este tipo de resoluciones que no son acertadas", indicó.

Osses fue cesado el pasado viernes, un día antes del regreso del torneo tras una paralización de cinco meses por la pandemia de coronavirus.