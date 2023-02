Mac Niven: Hay personajes que no les interesa que el fútbol chileno salga de su momento oscuro

El exgerente de la selección chilena Ian Mac Niven realizó un duro análisis de la actualidad del fútbol local y apuntó a "algunos personajes" a los que no les interesa que la actividad salga del momento "oscuro" que atraviesa hace varios años.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa expuso que en la ANFP se vive una "crónica de una muerte anunciada. Cuando hay una crisis en cualquier organización, lo que uno espera es que se hagan evaluaciones, que sean objetivas".

"Siempre será más sano establecer diagnósticos y causales de por qué fracasaste. No sé si lo harán en la ANFP, pareciera que no, es una organización atípica y es el gran problema. Es más grave de lo que creemos, porque al final, cuando a través del tiempo y varios años uno advierte que no hay voluntad por solucionar los problemas y dar una estructura de trabajo, es porque definitivamente hay personajes a los que no les interesa que el fútbol chileno salga de este momento oscuro", siguió.

"Llevamos muchos años en esta oscuridad, todo está marcado por la temperatura del día y la definición de los dueños de los clubes que la mayoría son los mismos representantes y seguimos contando, cuántas causales más", complementó.

Mac Niven también dijo que el asunto "es más grave, porque cuando hay falta de voluntad, y conoces el diagnóstico y llevas años sabiendo el diagnóstico del fútbol chileno, cómo trabaja, la falta de forma, estructura, voluntad por mejorar los procesos, no poner relevancia a las selecciones, al futuro del fútbol chileno, no tener infraestructura deportiva, tener derechos comerciales".

"Gorque gracias a la Generación Dorada tenemos derechos comerciales históricos que no vamos a volver a tener, ojalá que pueda pasar, pero no los vamos a volver a tener si no plasmaste ese momento en infraestructura deportiva, en procesos, mejorar las condiciones de la organización, separar la Federación de la liga, cosas que son básicas, porque sabiendo cuáles son las causales de tratar de ajustar y solucionar los grandes problemas del fútbol chileno, no hay voluntad, y eso es muy grave", advirtió.

Por ello se reconoció como "pesimista, pero nunca es tarde para hacer los cambios correspondientes. Hay gente buena, pero el sistema está por sobre las personas y los profesionales. Los responsables número uno son los directivos, dueños de los clubes y el formato de la Federación, está todo en un menjunje de cosas con una fuente importante comercial de financiamiento que es la selección adulta, y hoy en día, por la falta de resultados y trabajo, estamos viviendo una crisis, y es el gran problema. Mientras no haya voluntad por mejorar el meollo del asunto, que es el sistema como está estructurado, estamos muertos".