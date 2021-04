Más líos de Sergio Jadue: Suma 23 meses sin pagar la pensión de alimentos

El ex presidente de la ANFP Sergio Jadue espera por la lectura de su sentencia en el marco del FIFA Gate, la cual fue aplazada por undécima vez para el 29 de octubre, pero además enfrenta otros líos judiciales.

Según contó este lunes El Mercurio en un extenso reportaje al calerano, su participación en el caso de corrupción en la Conmebol no es el único por el que debe enfrentar consecuencias, pues además suma 23 meses sin pagar la pensión de alimentos, su madre está querellada por apropiación indebida tras la venta de un departamento y es investigado por estafa tras vender una camioneta a Nicolás Chahuán, candidato a alcalde de La Calera.

La madre del ex timonel del fútbol chileno, Gloria Jadue Jadue, enfrenta una reclamación encabezada por María Inés Facuse, ex esposa de Sergio Jadue, por su participación en la venta de un departamento en Concón a cambio de 225 millones, de los cuales su ex pareja nunca recibió su parte.

En este caso, Gloria Jadue no ha sido encontrada para ser notificada, por lo cual están pendientes los oficios a las entidades públicas. Según explicó el fiscal de Viña del Mar Pablo Bravo, "la causa está con audiencia de formalización desde abril del 2020".

En otro lío que enfrenta, Jadue no ha pagado la pensión de alimentos a María Inés Facuse, la cual fue decretada desde el 9 de mayo del 2019. Facuse señaló: "No me ha pagado nada. Peor, hizo una apelación para demandarme a mí por pensión, porque dice que no puede trabajar y que yo sí trabajo".

En ese sentido, acusó que Sergio Jadue recibe casi 2.500 dólares de parte del FBI por ser testigo en el caso FIFA Gate.

Por último, está involucrado en una querella que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de La Calera, por estafa y simulación de contrato, la cual está dirigida a Nicolás Chahuán, actual candidato a alcalde por la comuna a causa de la venta de una camioneta marca Dodge en el 2018, que según Facuse fue ofrecida a 22 millones de pesos, pero en el contrato de compraventa figuró por 11 millones.

El aspirante al sillón calerano se defendió en el matutino apuntando que "pagar 22 millones por un vehículo de 2013 que costó 13 millones sería una locura. Pagué los 11 millones en efectivo. Tengo los respaldos".