Mauricio Israel relató encuentro con Sergio Jadue: Dijo que no vive del FBI, sino que con plata de su mamá

El ex comentarista deportivo Mauricio Israel, hoy radicado en Miami, Estados Unidos, relató un encuentro que tuvo con el ex presidente de la ANFP Sergio Jadue que se encuentra en la misma ciudad en calidad de testigo para el FBI en medio de la investigación por el FIFA Gate.

En el programa "De tú a tú" de Canal 13, Israel contó que "no soy amigo de Jadue. Lo he visto solo una vez en la vida".

"No lo conocía. Sabía de él porque había leído y había visto la serie (El Presidente). Él estaba sentido conmigo porque en una oportunidad yo dije que era más que Jadue y Garay porque podía entrar y salir de Chile", agregó.

En su relato, Israel prosiguió: "Entonces él me dijo '¿Por qué crees que eres más que yo?', entonces le dije que no había entendido lo que yo había querido decir".

Asimismo, apuntó que "según lo que me dijo él, a él no le pasaban nada desde el FBI", y agregó que Jadue le confesó que vive "de la plata de la mamá".

"Pero hueón, me estás preguntando y yo te estoy contando lo que me dijo. Yo no tengo por qué no creerle", dijo Israel ante las risas del entrevistador por esta respuesta.

Sobre esto agregó que "no me pareció un tipo que mintiera, pero está dolido. No puede dar entrevistas porque es un colaborador en un juicio. Lo ha pasado pésimo. Yo no quiero decir pobrecito Jadue, porque él sabe y lo reconoce que se mandó una gran cagada que fue aceptar sobornos", cerró.