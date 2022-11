Mayne-Nicholls: Tiendo a creer que el Consejo está muy conforme con Pablo Milad

El expresidente de la ANFP Harold Mayne-Nicholls tuvo palabras para la holgada victoria que logró Pablo Milad en las elecciones del organismo rector y aseguró que da la impresión de que el Consejo de Presidentes parece estar muy conforme con lo que está realizando el dirigente curicano.

"Yo hace tiempo que no veía que un presidente ganara con 33 votos. Puedo equivocarme, pero me parece que quizás Jadue ganó con 33 la reelección, pero manchada por la corrupción. Entonces, no es válida par a mí. Tiendo a creer que si eso es lo que el Consejo quiere, están muy, pero muy conformes con Pablo y con su directorio", dijo Mayne-Nicholls en entrevista con La Tercera.

"Eso me parece que está bien. Por eso existen los procesos democráticos, donde todos votan y determinan qué es lo que quieren como conjunto. Leí unas declaraciones de Lorenzo apoyando a Pablo. Y me parece que está bien", añadió.

"Yo no tenía candidato. Lo he dicho. A mí me llamó Fernando Aguad. Me dijo que quería levantar una lista. Me pidió que lo apoyara dándole algunos nombres que conociera, que le pudieran ayudar. Y le dije que Juan Ramírez era un gran directivo de Ñublense y Arturo Chahúan era un gran directivo de La Calera. No tuve más participación que dos llamadas telefónicas dos días antes de que inscribieran las listas. Y si me hubiera llamado Pablo y me hubiera preguntado por Andrés Alvarado, gran amigo de toda la vida, le hubiera dicho 'extraordinaria persona, te va a ayudar muchísimo'. Diez días antes estuve con Lorenzo Antillo y si me hubiera dicho 'ayúdame', le habría dicho 'claro, esto'. No tenía ningún candidato. Me imagino que todos tienen el mismo objetivo: sacar al fútbol chileno de este delicado momento que está pasando", expresó.

Al ser consultado por la opción de haber vuelto a la ANFP como dirigente, el accionista mayoritario de Trasandino expresó que "todos saben que el que me lleva suma votos negativos. Nadie me pidió ser candidato a nada. Todos saben que si voy candidato de alguna lista, inmediatamente hay quienes se restan de esa lista. Yo también lo sé. Si alguien me lo hubiera dicho, le habría respondido 'no cuenten conmigo, porque te va a ir mal por eso'".