Milad: Estamos fijando una reunión con Rueda para hablar de sus objetivos y planificación

El presidente electo de la ANFP, Pablo Milad, aseguró que tiene en mente realizar pronto una reunión -este viernes, vía digital- con el director técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, con la finalidad de dialogar sobre sus objetivos al mando de la Roja. Además, señaló la importancia de generar una logística de cara a las Clasificatorias a Qatar 2022.

"Estoy dispuesto a hablar y estamos fijando una reunión con el entrenador, para hablar todos los puntos, para hablar de sus objetivos, su planificación", indicó este jueves en conferencia de prensa.

"Recordemos que las eliminatorias están a un paso, en octubre y noviembre, y hay que hacer una logística que permita un buen funcionamiento y la elección correcta de cada uno de los seleccionados en base a esta pandemia que estamos viviendo y que no nos ha dejado funcionar como institución ni como ciudadanos del mundo de una forma normal en estos últimos meses", agregó el ex intendente de la Región del Maule.

También Pablo Milad aclaró sus dichos de hace algún tiempo en los que sostuvo que se habría opuesto a la contratación del colombiano para la selección. "Las cosas hay que llevarlas en un contexto de tiempo y la apreciación que uno puede tener es extemporánea, a través del tiempo se puedem modificar las decisiones que uno toma en la vida", explicó.

"En ese momento cirtiqué que no hubo muchas alternativas de elección, que no hubo propuestas claras, no hubo una transmisión de cuál era el objetivo o el plan de trabajo. Yo nunca he conocido a un seleccionador de Chile y eso que viajábamos en los mismos aviones cuando jugaba Chile, no conozco 'Juan Pinto Durán', no conozco Quilín, hay una desconexión completa", argumentó.