Milad: Hicimos la solicitud para tener público en Clasificatorias y el resto del campeonato

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, contó que se realizó una solicitud ante las autoridades del país con la intención de conocer si es posible la asistencia de público para el próximo partido de la selección chilena por las Clasificatorias a Qatar 2022, ante Perú, y también para el resto del Campeonato Nacional.

"Nosotros hicimos la solicitud. No es algo fácil, porque no sabemos cuál es la evolución -de la pandemia- después del plebiscito, qué puede suceder en 15 días más, si es que los índices pueden mantenerse o pueden subir, pero estamos a la espera de una respuesta concreta", explicó el dirigente este miércoles durante la ceremonia de homenaje a la árbitra María Belén Carvajal.

"Nosotros tenemos la mejor disposición, y queremos y necesitamos que vaya público, porque la esencia de ser local no se vive cuando no hay público, no hay presión para los jugadores. Lo vivimos en Uruguay, que es una caldera cada vez que vamos, y solo se sentían las voces de los jugadores", argumentó.

"Por eso digo que es una situación que hemos solicitado, se está estudiando, se está trabajando, no solo para esta Clasificatoria, sino que también para el resto del campeonato del fútbol chileno", complementó.

En lo referido a las palabras del jugador de Unión La Calera Felipe Seymour, quien criticó al organismo y lo calificó como "el rival más duro a vencer" para los equipos nacionales, en relación al complejo calendario que les toca enfrentar con visitas a Antofagasta y Colombia para jugar Copa Sudamericana, Milad señaló que acepta los dichos, pero aseguró que la ANFP está del lado de los clubes chilenos.

"Ellos están conscientes de que no hay espacio, de que se cumple la normativa nacional e internacional con las horas de descanso correspondientes. Nosotros somos lo más aliado que tienen en la participación internacional, porque no queremos que al fútbol chileno le vaya mal, nunca vamos a ser antagonistas", apuntó.

"Estamos trabajando lo más cercano a los clubes históricamente en el fútbol chileno, por eso creamos la Unidad Integral de Ayuda a los Clubes, que les buscamos vuelos, hoteles, y hacemos toda la logística para ayudarlos y abaratar costos. Acá no hay pasadas de cuenta políticas ni nada, la ANFP cambió, es el ente rector de todo el fútbol chileno, sin exclusión", continuó.

"Esto se hace trabajando juntos, sin discriminar, apoyando. Ellos saben que estamos en una situación de pandemia que es excepcional, donde tenemos que cumplir los compromisos, no solo con el CDF, con la transmisión, sino que también con todos los clubes y la participación internacional de todos ellos. Los dichos los acepto, pero nunca estamos en el lado antagónico, estamos de la mano para que le vaya bien a todo el fútbol chileno", completó.

Milad también fue consultado sobre la situación que atraviesa el jugador de Colo Colo Matías Zaldivia, sobre lo cual señaló que es una situación de política interna del club.