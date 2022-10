Milad: Uno se sienta en el sillón de la ANFP y le dicen que es corrupto, ladrón, sinvergüenza o mafioso

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, que buscará un nuevo periodo en las próximas elecciones del organismo, se refirió a su experiencia en la testera del fútbol chileno, mientras que contó que la evaluación al técnico Eduardo Berizzo se realizará en las competencias oficiales de la selección chilena.

"Lamentablemente, uno se sienta en este sillón -el de la presidencia de la ANFP- y te dicen que eres corrupto, que eres ladrón, sinvergüenza, mafioso... una cantidad de palabras que no conllevan todas las cosas que uno ha vivido antes de sentarse en este sillón", sostuvo en conversación con el periodista Jorge Gómez en el podcast "Pelotazo al Vacio" de Emisor Podcasting.

El máximo dirigente de la actividad también dedicó palabras al proceso del DT de la Roja, sosteniendo que "los resultados tienen que venir en las Clasificatorias, que es donde realmente valen los puntos y vale el análisis profundo; estamos en un proceso, y es un proceso difícil".

Pablo Milad irá a la reelección por la presidencia de la ANFP #CooperativaContigo https://t.co/o8jJHAuUH4 pic.twitter.com/gjzxNjDn5t — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) October 5, 2022

Recordó a su antecesor en la Roja, Martín Lasarte, quien a su juicio "hizo un cambio internamente muy significativo por lo que era el ambiente de la selección... la verdad es que se cortaba con un cuchillo el ambiente, era espeso. El hizo una función muy buena de unir el camarín".

De Reinaldo Rueda, que precedió al uruguayo, sostuvo que "yo no lo saqué. Eso siempre se ha dicho, que yo lo saqué, y tendríamos que haberle pagado cerca de 4 millones de dólares. O sea, no teníamos ni para un mes, pero nadie lo sacó. El se quiso ir, él no estaba bien acá, yo no lo veía contento".

Finalmente habló con respecto al proceso abierto en el TAS por la situación del seleccionado ecuatoriano Byron Castillo y apuntó que "uno nunca tiene que perder la fe en nada. Independientemente de todos los obstáculos que se pongan en la vida, yo siempre lo pongo como objetivo, y si no resulta, no resulta. Pero si resulta... Y aquí quería decir algo, la gente critica en el fútbol por sí o por no, siempre. A ti, con la decisión que tomes, te critican. Sea una o sea la otra, y uno ya tiene costumbre de que tiene que hacer esto por convicción".