Milad y nexos de Felicevich con casas de apuestas: Es una negociación privada con los clubes

El presidente de la ANFP Pablo Milad fue consultado por los nexos del represente de jugadores Fernando Felicevich con distintas casas de apuestas, las que hoy están ligadas a varios clubes del fútbol chileno como auspiciadores.

Ante la consulta por el reportaje de Ciper, el mandamás del fútbol nacional expuso que "sabíamos que era representante de algunas casas de apuestas y esa es una negociación privada con los clubes en la que nosotros no participamos. Sí es cierto que con la modificación de los estatutos vamos a delimitar la participación de algunos representantes en el fútbol, eso no incluye a tetner las casas de apuestas".

"Esto de las apuestas es histórico, recordemos la Polla Gol. Desde antaño se ha apostado por los resultados. Eso no significa que se amañarán partidos, pero sí que debemos aumentar la supervigilancia y tengo tranquilidad porque eso se hace cada fin de semana", agregó el dirigente.

Por otro lado, ahondando en los cuestionamientos ante el agente de jugadores como Alexis Sánchez o Arturo Vidal, Milad expuso: "Es fútbol es muy diverso y los representantes aprovechan de abarcar los mayores ámbitos posibles".

En cuanto a la necesidad de regular el tema de las casas de apuestas ante su irrupción en el país, indicó que "la postura de la ANFP con respecto al proyecto de ley, estamos en la posición de que se debe regularizar sí o sí. Se debe regularizar y normar. Hoy las casas de apuestas son un soporte significativo".

"Recordemos que esta actividad es deficitaria, lo que significa que no se puede restar de un día para otro estos aportes disminuye también el apoyo al fútbol formativo y femenino. Desde el próximo año es una obligación contratar al 50 por ciento de los planteles femeninos y para ello se necesitan recursos", complementó.

En esa línea, fue enfático en advertir que "algo ilegal es cuando algo va contra la ley y hoy no existe una regulación. La FIFA no prohibe las casas de apuestas, pero sí hay un control. La mayoría de las apuestas son a través de casinos y no del fútbol. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es algo ilegal si no está regularizado".

Sobre este mismo tema, la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados citó a Milad para las 15:00 horas de este martes para que exponga sobre el proyecto que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas en línea en eventos y clubes deportivos.