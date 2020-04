Nueva disputa entre presidentes y la ANFP: Hay desacuerdo por uno de los candidatos a director

Este jueves se debía realizar un Consejo de Presidentes que fue suspendido. Según comunicó la ANFP se debió al cordón sanitario establecido para la Región Metropolitana, sin embargo, el presidente de San Marcos de Arica, Carlos Ferry, aseguró que fue por solicitud de los clubes, debido a algunos desacuerdos, entre ellos, el nombre de uno de los directores que iban a ser nombrados.

"Hay varios clubes que no estaban de acuerdo con la reunión, por eso se envió una carta pidiendo que no se realice mientras no se conversara directamente con el presidente de la ANFP", dijo el dirigente nortino a Al Aire Libre en Cooperativa.

"Hay dos dirigentes que iban a proponer, pero a uno de ellos la mayoría se opone, esa era una de las cosas principales (para pedir las suspensión), además de otras dudas como el presupuesto", agregó Ferry.

Ese nombre al que muchos clubes se oponen es el de Jorge Yunge de Rangers de Talca, quien integró la lista de Jorge Uauy, opositor a Sebastián Moreno en las elecciones del 2018.

Para la ANFP, este tema es prioridad porque su mesa directiva hoy funciona con el mínimo requerido que es de cuatro integrante: Sebastián Moreno (presidente), Raúl Jélvez (vicepresidente), Arturo Aguayo (tesorero/secretario general y Marcos Kaplún (director).

El quinto director, Martín Iribarne, está inhabilitado de sus funciones y este jueves se iba a votar su censura, por eso se propuso a Yunge y Johann Giese.

Continuidad de Moreno

Respecto a la presunta intención de sacar a Sebastián Moreno de la presidencia, Carlos Ferry opinó que "unos avalan la gestión y otros no. Un cambio sería lo peor que se puede hacer considerando cómo está la situación. Hay una incertidumbre total, no creo que alguien se vaya a atrever a intentar hacer un cambio. Cada equipo lo ve a su manera, pero creo que ahora, por como están las cosas, nadie se querrá hacer cargo".

Las otras molestias entre los presidentes tienen que ver con temas más económicos. Una de ellas ligada a los dineros Conmebol y la FIFA, pues los clubes están a la espera de ser informados sobre cómo se distribuirán esos dineros.

Por otro lado, está el bullado crédito que solicitaron 27 clubes, pues no han recibido información mientras el escenario se torna cada vez más incierto, pues los dineros del Canal del Fútbol están asegurados solo hasta junio.