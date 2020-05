Nuevo director de la ANFP sobre Mayne-Nicholls y Tagle como candidatos: Son muy buenos nombres

Jorge Aguilar, nuevo director de la ANFP, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre los objetivos de este grupo de transición que acompañará a Sebastián Moreno y se refirió a dos de los candidatos que suenan para las elecciones del 30 de julio, Harold Mayne-Nicholls, ex timonel en Quilín y vicepresidente de Blanco y Negro, y Juan Tagle, presidente de Universidad Católica.

"No he escuchado nada de eventuales candidatos, pero de Harold no hay nada que decir, es un gran nombre, Juan Tagle ni hablar, ha demostrado su gran capacidad en Católica. Son muy buenos nombres", afirmó Aguilar.

Del mismo modo, Aguilar sostuvo que el nuevo presidente de la ANFP debe ser "un hombre de consenso, alguien que pueda aglutinar a las distintas posiciones que hay. El objetivo principal es el fútbol, hay que dejar de lado los intereses particulares de cada club. Si tenemos esa generosidad, va a llegar un buen nombre para hacer lo que mejor le conviene a los clubes".

Finalmente, señaló que la prioridad en los próximos días es "mantener la gobernabilidad de la ANFP, con todas las gestiones que están en curso hasta que termine el mandato".

"La única postura razonable que hay en este período es que nos unamos todos para lograr un objetivo común, lo mejor de la actividad. No puede haber disputas en este período", cerró.